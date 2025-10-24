Orignac en Fête Salle des fêtes Orignac

Orignac en Fête Salle des fêtes Orignac vendredi 24 octobre 2025.

Orignac en Fête

Salle des fêtes ORIGNAC Orignac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-24

Tout le week-end, fête locale d’Orignac ! 3 jours de fête et de partage !

Vendredi

19h Soirée Paella animée par Feu d’Camp sur réservation (12€ adulte 6€ 12 ans Gratuit 6ans) réservation obligatoire par téléphone

Samedi

14h Concours de pétanque (lot + engagement)

23h Bal gratuit avec EXPÉRIENCE

Dimanche

17h Jeux gonflables

19h Tirage de la tombola et Bal non-stop avec EXPÉRIENCE .

Salle des fêtes ORIGNAC Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 42 18

English :

All weekend long, Orignac’s local festival! 3 days of festivities and sharing!

German :

Das ganze Wochenende über lokales Fest in Orignac! 3 Tage lang feiern und teilen!

Italiano :

Festa locale a Orignac per tutto il weekend! 3 giorni di divertimento e condivisione!

Espanol :

¡Fiesta local en Orignac todo el fin de semana! 3 días de diversión y convivencia

L’événement Orignac en Fête Orignac a été mis à jour le 2025-10-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65