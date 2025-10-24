Orignac en Fête Salle des fêtes Orignac
Salle des fêtes ORIGNAC Orignac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-24
Tout le week-end, fête locale d’Orignac ! 3 jours de fête et de partage !
Vendredi
19h Soirée Paella animée par Feu d’Camp sur réservation (12€ adulte 6€ 12 ans Gratuit 6ans) réservation obligatoire par téléphone
Samedi
14h Concours de pétanque (lot + engagement)
23h Bal gratuit avec EXPÉRIENCE
Dimanche
17h Jeux gonflables
19h Tirage de la tombola et Bal non-stop avec EXPÉRIENCE .
Salle des fêtes ORIGNAC Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 42 18
English :
All weekend long, Orignac’s local festival! 3 days of festivities and sharing!
German :
Das ganze Wochenende über lokales Fest in Orignac! 3 Tage lang feiern und teilen!
Italiano :
Festa locale a Orignac per tutto il weekend! 3 giorni di divertimento e condivisione!
Espanol :
¡Fiesta local en Orignac todo el fin de semana! 3 días de diversión y convivencia
