Orignac en refête ORIGNAC Orignac

Orignac

Orignac en refête

ORIGNAC 7 Cami de Mousturo Orignac Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Orignac en fête samedi 18 avril pétanque à 14h puis repas animé dès 19h avec Los Bambolayres. Menu convivial. Sur réservation avant le 13 avril.

Réservez votre entrée en dm ou par téléphone. .

ORIGNAC 7 Cami de Mousturo Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 42 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orignac en fête Saturday April 18: pétanque at 2pm, followed by a lively meal at 7pm with Los Bambolayres. Convivial menu. Reservations required by April 13.

L’événement Orignac en refête Orignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65