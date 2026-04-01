Orignac en refête ORIGNAC Orignac
Orignac en refête ORIGNAC Orignac samedi 18 avril 2026.
Orignac
Orignac en refête
ORIGNAC 7 Cami de Mousturo Orignac Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Orignac en fête samedi 18 avril pétanque à 14h puis repas animé dès 19h avec Los Bambolayres. Menu convivial. Sur réservation avant le 13 avril.
Réservez votre entrée en dm ou par téléphone. .
ORIGNAC 7 Cami de Mousturo Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 42 18
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English :
Orignac en fête Saturday April 18: pétanque at 2pm, followed by a lively meal at 7pm with Los Bambolayres. Convivial menu. Reservations required by April 13.
L’événement Orignac en refête Orignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65