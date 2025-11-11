ORITRAIL

SOREZE Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

ORITRAIL 2025

L’association Desperado Trail vous propose de nouveaux parcours pour 2025 !

Départ de Sorèze, montée vers la table d’orientation et retour par l’oppidum de Berniquaut !

Vous l’aurez compris, les parcours se feront en sens inverse par rapport aux éditions précédentes

Trail de 22 ou 11 km

Randonnée 10 km

Orikids animation pour les enfants

Course ORITRAIL by Desperado trail.

A Sorèze, le 11 novembre 2024.

Informations www.desperadotrail.fr .

SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie

English :

ORITRAIL 2025

German :

ORITRAIL 2025

Italiano :

ORITRAIL 2025

Espanol :

ORITRAIL 2025

L’événement ORITRAIL Sorèze a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE