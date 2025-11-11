ORITRAIL Sorèze
ORITRAIL Sorèze mardi 11 novembre 2025.
ORITRAIL
SOREZE Sorèze Tarn
ORITRAIL 2025
L’association Desperado Trail vous propose de nouveaux parcours pour 2025 !
Départ de Sorèze, montée vers la table d’orientation et retour par l’oppidum de Berniquaut !
Vous l’aurez compris, les parcours se feront en sens inverse par rapport aux éditions précédentes
Trail de 22 ou 11 km
Randonnée 10 km
Orikids animation pour les enfants
Course ORITRAIL by Desperado trail.
A Sorèze, le 11 novembre 2024.
Informations www.desperadotrail.fr .
SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie
