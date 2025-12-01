Orizon Rouge – Marie-Julie Bourgeois / Vacuum Theory Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:30 –

Gratuit : oui sur réservation gratuit sur réservation : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com Tout public

Performance audio-visuelle d’une trentaine de minutes / Sortie de résidence ????Marie-Julie Bourgeois est invitée par Maryne Lanaro (Collectif Grand Dehors). Elle fait partie des artistes qui reviendront régulièrement durant les trois années de présence du collectif au Nouveau Studio Théâtre. Vallée LaRouge nous présente « ORIZON ROUGE », un voyage astral qui prépare au voyage vers Mars. Cette satire du tourisme spatial propose un entraînement au voyage dans l’espace par des exercices de sortie de corps, abandonnant notre enveloppe céleste à la recherche d’une nouvelle techno-cosmogonie. Le voyageur ne prend pas de risque, mais il laisse l’entreprise SpiceX pénétrer son inconscient grâce à l’hypnocrastine. Ce miroir de la course à l’astrocapitalisme du ciel est traversé de propagandes commerciales douteuses. Début 2025, la réalité outre-Atlantique dépasse les plus mauvais scénarios tragicomiques de techno-politique et interroge le rôle de la fiction au sein de nos systèmes techniques. « ORIZON ROUGE » réinvestit nos corps et nos esprits sidérés. Face à ces (post)fictions indésirables, la science du doute progresse. Il est temps de décoloniser nos imaginaires par la caricature. Avec Marie-Julie Bourgeois et Maryne Lanaro

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/