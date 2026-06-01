Orizzonti farnesiani – Il giardino estivo e il suo « belreghardo », Palazzo Farnese, Caprarola

Orizzonti farnesiani – Il giardino estivo e il suo « belreghardo » 6 et 7 juin Palazzo Farnese Viterbo

Samedi 6 juin : visite incluse dans le billet d’entrée au Palais (10,00 €, avec toutes les gratuités et facilités en vigueur pour les sites publics, pour lesquels : https://cultura.gov.it/agevolazioni[).](https://cultura.gov.it/agevolazioni) Dimanche 7 ju

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Visite libre du jardin correspondant à l’appartement d’été du cardinal Alessandro Farnese, habituellement non accessible au public. Des deux jardins jumeaux disposés en éventail à l’arrière du palais, c’est celui orienté vers le nord, défini dans les documents plus anciens comme « vieux jardin » car réalisé en premier, avant la mort de Vignola (1573). Il a toutes les caractéristiques du jardin secret et se distingue par le Nymphée de Vénus placé au fond de l’avenue principale ainsi que par le belvédère ouvert sur la plaine du mont Soratte, très probablement le « belreghardo » déjà cité dans une lettre de 1561.

Palazzo Farnese Via Antonio da Sangallo – Caprarola VT Caprarola 01032 Viterbo Lazio 0761.646052 https://direzioneregionalemuseilazio.cultura.gov.it/luoghi/palazzo-farnese/ https://www.facebook.com/palazzofarnesecaprarola À l’arrière du palais s’étendent deux jardins secrets, conçus par Vignola, mais achevés après sa mort, et, plus en amont, un autre lieu de délices, constitué d’un système scénographique de terrasses et de fontaines accompagnant le soi-disant « Palazzina del Piacere ». Ce complexe (1584-1586), réalisé par Jacopo del Duca et rénové au XVIIe siècle par Girolamo Rainaldi pour le compte du cardinal Odoardo Farnese, a accueilli comme résidence d’été le président de la République Luigi Einaudi (1948-1955).

Visite libre du jardin correspondant à l’appartement d’été du cardinal Alessandro Farnese, habituellement non accessible au public. Des deux jardins jumeaux disposés en éventail à l’arrière…

© Eleonora Andreozzi