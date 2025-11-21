Orlando Poleo & Afrovenezuela Jazz La Petite Halle Paris

Orlando Poleo & Afrovenezuela Jazz La Petite Halle Paris vendredi 21 novembre 2025.

La musique du percussionniste vénézuélien Orlando Poleo allie tradition et modernité, et oscille entre jazz, sonorités cubaines et rythmes afro-vénézuéliens. A l’occasion de sa date à la Petite Halle, l’ambiance sera d’abord aux sonorités latin jazz avant une 2ème partie qui fera la part belle à la salsa.

Orlando en quelques mots

Orlando Poleo, résident historique de la Bellevilloise est à la Petite Halle le 21 septembre 2025, accompagné de son groupe l’Afrovenezuela Jazz pour un concert événement.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h30 à 23h59

payant Préventes : 5 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

