Orlane Ferrailleur (Le) Nantes

Orlane Ferrailleur (Le) Nantes mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 20:30 –

Gratuit : non 25 € sur place / 23 € en prévente 25 € sur place / 23 € en prévente Billetterie : leferrailleur.fr, ospectacles.fr Tout public

Orlane est la nouvelle révélation pop belge.Acclamée par la presse en 2024 aux Francofolies de Spa et aux Solidarités de Namur, Orlane parcourt les étapes d’une existence sur des sonorités mêlant la pop moderne, l’électro décomplexée et la chanson française à haute valeur ajoutée.Orlane voit aussi des couleurs dans les sons et les mélodies. Cette particularité porte un nom : la synesthésie. C’est le fait d’associer naturellement deux sens. Certains mettent des odeurs ou des goûts sur les mots. Pour Orlane, ce sont les couleurs qui lui viennent à l’esprit.Après un premier EP, “Prisme”, très remarqué, Orlane a sorti son premier album, « Aller-Retour » en mai 2025, avec la collaboration de figures de la scène pop francophone.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/