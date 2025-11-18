Orlane Ferrailleur (Le) Nantes

Orlane Mercredi 17 décembre, 20h30 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

25 € sur place / 23 € en prévente

Orlane est la nouvelle révélation pop belge.

Acclamée par la presse en 2024 aux Francofolies de Spa et aux Solidarités de Namur, Orlane parcourt les étapes d’une existence sur des sonorités mêlant la pop moderne, l’électro décomplexée et la chanson française à haute valeur ajoutée.

Orlane voit aussi des couleurs dans les sons et les mélodies. Cette particularité porte un nom : la synesthésie. C’est le fait d’associer naturellement deux sens. Certains mettent des odeurs ou des goûts sur les mots. Pour Orlane, ce sont les couleurs qui lui viennent à l’esprit.

Après un premier EP, “Prisme”, très remarqué, Orlane a sorti son premier album, « Aller-Retour » en mai 2025, avec la collaboration de figures de la scène pop francophone.

