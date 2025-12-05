ORLANE – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

ORLANE Début : 2025-12-05 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : ORLANEOrlane est la nouvelle révélation pop belge. Acclamée par la presse cet été auxFrancofolies de Spa et aux Solidarités de Namur, Orlane parcourt les étapes d’uneexistence sur des sonorités mêlant la pop moderne, l’électro décomplexée et lachanson française à haute valeur ajoutée.Orlane voit aussi des couleurs dans les sons et les mélodies. Cette particularitéporte un nom : la synesthésie. C’est le fait d’associer naturellement deux sens.Certains mettent des odeurs ou des goûts sur les mots. Pour Orlane, ce sont lescouleurs qui lui viennent à l’esprit.Après un premier EP “Prisme” très remarqué, Orlane prépare actuellement sonpremier album prévu pour mai 2025 avec la collaboration de figures de la scène popfrancophone.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31