ORLEANS SE JETTE A L’O, PARCDE LOIRE, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

ORLEANS SE JETTE A L’O Dimanche 12 juillet, 10h00 PARCDE LOIRE Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Nager en eau libre à Orléans à l’Ile Charlemagne! 250m, 500m, 1500m et 3000m

Inscription sur :

https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/6354/orleans-se-jette-a-l-o-saint-jean-le-blanc

PARCDE LOIRE Levée de la Chevauchée, 45650 SAINT JEAN LE BLANC Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/6354/orleans-se-jette-a-l-o-saint-jean-le-blanc »}]

Eau libre

COMITE 45