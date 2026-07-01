ORLEANS SE JETTE A L’O, PARCDE LOIRE, Saint-Jean-le-Blanc
dimanche 12 juillet 2026 · PARCDE LOIRE · Saint-Jean-le-Blanc
Informations pratiques
ORLEANS SE JETTE A L’O Dimanche 12 juillet, 10h00 PARCDE LOIRE Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00
Nager en eau libre à Orléans à l’Ile Charlemagne! 250m, 500m, 1500m et 3000m
Inscription sur :
https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/6354/orleans-se-jette-a-l-o-saint-jean-le-blanc
PARCDE LOIRE Levée de la Chevauchée, 45650 SAINT JEAN LE BLANC Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/6354/orleans-se-jette-a-l-o-saint-jean-le-blanc »}]
Eau libre
COMITE 45
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