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Orm’fest #3 Bettange

Orm’fest #3 Bettange

Orm’fest #3 Bettange samedi 6 juin 2026.

Ville : 57220 Bettange

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bettange

Orm’fest #3

Bettange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’Association de l’Orme vous invite à son festival de musique l’Orm’Fest.
Avec DJ Oliver Cesarin et le groupe Hydra Cover Band.
Restauration sur place.Tout public
0  .

Bettange 57220 Moselle Grand Est   associationdelorme.bettange@gmail.com

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English :

The Association de l’Orme invites you to its music festival: Orm’Fest.
With DJ Oliver Cesarin and the Hydra Cover Band.
Catering on site.

L’événement Orm’fest #3 Bettange a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE