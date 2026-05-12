Orm’fest #3 Bettange
Orm’fest #3 Bettange samedi 6 juin 2026.
Bettange
Orm’fest #3
Bettange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Association de l’Orme vous invite à son festival de musique l’Orm’Fest.
Avec DJ Oliver Cesarin et le groupe Hydra Cover Band.
Restauration sur place.Tout public
0 .
Bettange 57220 Moselle Grand Est associationdelorme.bettange@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association de l’Orme invites you to its music festival: Orm’Fest.
With DJ Oliver Cesarin and the Hydra Cover Band.
Catering on site.
L’événement Orm’fest #3 Bettange a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE