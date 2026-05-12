Bettange

Orm’fest #3

Bettange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Association de l’Orme vous invite à son festival de musique l’Orm’Fest.

Avec DJ Oliver Cesarin et le groupe Hydra Cover Band.

Restauration sur place.Tout public

0 .

Bettange 57220 Moselle Grand Est associationdelorme.bettange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association de l’Orme invites you to its music festival: Orm’Fest.

With DJ Oliver Cesarin and the Hydra Cover Band.

Catering on site.

L’événement Orm’fest #3 Bettange a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE