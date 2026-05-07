Le Pin-au-Haras

Orn’Estival 2026

Lieu-dit Le Vieux Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le Conseil départemental de l’Orne organise le samedi 22 août 2026, l’événement musical Orn’Estival sur le site du Pôle Sportif Equestre du Haras national du Pin.

Ouverture du site dès 17 h, concert à 20 h

Restauration sur place.

Pas d’accès possible sur le site sans présentation du billet nominatif. .

Lieu-dit Le Vieux Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00

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English : Orn’Estival 2026

L’événement Orn’Estival 2026 Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-05-05 par Orne Tourisme