Ornevalloise Trail Val-d’Ornain

Ornevalloise Trail Route de Trémont Val-d'Ornain 2026-09-13

Ornevalloise Trail Val-d’Ornain dimanche 13 septembre 2026.

Ornevalloise Trail

Route de Trémont Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Trail, course ado, course enfants et marche populaire.

3 courses au programme et une marche
– Départ du trail à 10h 12kms
– Départ course ado 9h15 3kms
– Départ course enfant 9h 700 mètres
– Marche sur le parcours du trail départ 10hAdultes
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Route de Trémont Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 73 74 83 02 

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English :

Trail, teenager’s race, children’s race and popular walk.

3 races and a walk:
– Trail starts at 10am 12kms
– Teenager’s race starts at 9.15am 3kms
– Start children’s race 9am 700m
– Walk on the trail starting at 10am

L’événement Ornevalloise Trail Val-d’Ornain a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE

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