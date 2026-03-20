Ornevalloise Trail

Route de Trémont Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Trail, course ado, course enfants et marche populaire.

3 courses au programme et une marche

– Départ du trail à 10h 12kms

– Départ course ado 9h15 3kms

– Départ course enfant 9h 700 mètres

– Marche sur le parcours du trail départ 10hAdultes

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Route de Trémont Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 73 74 83 02

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English :

Trail, teenager’s race, children’s race and popular walk.

3 races and a walk:

– Trail starts at 10am 12kms

– Teenager’s race starts at 9.15am 3kms

– Start children’s race 9am 700m

– Walk on the trail starting at 10am

L’événement Ornevalloise Trail Val-d’Ornain a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE