Orphée Au-Delà L’Eden Crest

Orphée Au-Delà

L’Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Pour essayer de retrouver son amour Eurydice trop vite disparue, Orphée se lance dans un voyage interdit vers le Royaume des Ombres.

Une épopée théâtrale et musicale pour 29 comédien.nes chanteuses/chanteurs et 5 musicien.nes.

Durée 1h20

L’Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 06 87 37 furtivesepopees@gmail.com

English :

Orpheus embarks on a forbidden journey to the Kingdom of the Shadows in an attempt to reunite with his long-lost love Eurydice.

A theatrical and musical epic for 29 actors/singers and 5 musicians.

Running time: 1h20

German :

Um seine zu schnell verschwundene Liebe Eurydike wiederzufinden, begibt sich Orpheus auf eine verbotene Reise in das Reich der Schatten.

Ein theatralisches und musikalisches Epos für 29 Schauspieler/innen Sänger/innen und 5 Musiker/innen.

Dauer: 1h20

Italiano :

Orfeo intraprende un viaggio proibito nel Regno delle Ombre nel tentativo di ritrovare il suo amore perduto da tempo, Euridice.

Un’epopea teatrale e musicale per 29 attori/cantanti e 5 musicisti.

Durata: 1 ora e 20 minuti

Espanol :

Orfeo emprende un viaje prohibido al Reino de las Sombras en un intento de encontrar a su amor perdido Eurídice.

Una epopeya teatral y musical para 29 actores/cantantes y 5 músicos.

Duración: 1 hora 20 minutos

