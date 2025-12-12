Orphée aux Enfers Cahors

Orphée aux Enfers

Place des consuls Cahors Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Opéra bouffe de Jacques Offenbach

Rien ne va plus Orphée délaisse Eurydice et ne s’intéresse qu’à son violon, Eurydice a pour amant Pluton et se réjouit à l’idée de le suivre aux enfers et Jupiter subit la révolte de toute l’Olympe qui ne supporte plus le nectar et l’ambroisie

Opéra bouffe de Jacques Offenbach

Rien ne va plus Orphée délaisse Eurydice et ne s’intéresse qu’à son violon, Eurydice a pour amant Pluton et se réjouit à l’idée de le suivre aux enfers et Jupiter subit la révolte de toute l’Olympe qui ne supporte plus le nectar et l’ambroisie. Mais c’est sans compter sur le personnage de l’Opinion publique qui ordonne à Orphée de sauver Eurydice pour sauvegarder les bonnes mœurs !

Voici l’argument de l’audacieux livret de ce chef d’œuvre d’Offenbach, qui malmène la mythologie pour notre plus grand plaisir.

La mise en scène et l’adaptation du livret par Emmanuel Gardeil dont nous avons déjà apprécié au cours des années précédentes les productions toujours très inventives et pleines d’humour mettront en valeur de nombreux jeunes talents aux côtés de solistes plus confirmés, dans l’esprit recherché par Graines d’Etoiles Lot également.

Cette nouvelle production de la compagnie Les Chants de Garonne sera encore une fois un grand moment de joie et de scènes déjantées, dans la tradition annuelle du concert de fête de Graines d’Etoiles Lot.

Réservation conseillée.

Vente des billets à l’Office de Tourisme de Cahors, à l’Espace Culturel Leclerc, avec le lien www.grainesdetoileslot.fr ou sur place, à l’entrée du concert. .

Place des consuls Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Opéra bouffe by Jacques Offenbach

Nothing goes right: Orpheus abandons Eurydice and is only interested in his violin, Eurydice’s lover Pluto is delighted at the idea of following him to the underworld, and Jupiter suffers the revolt of the whole of Olympus, which can no longer stand nectar and ambrosia

L’événement Orphée aux Enfers Cahors a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Cahors Vallée du Lot