Orphée aux enfers de Jacques Offenbach Salle Colonne Paris

Orchestre Colonne

Étudiant·es solistes du Département supérieur pour jeunes chanteurs

Florence Guignolet, direction

Christophe Grapperon, direction

Samedi 14 mars, 16h

Dimanche 15 mars, 16h

Mardi 17 mars, 20h

Mercredi 18 mars, 20h

Partenariat entre les étudiant·es du Département supérieur pour jeunes chanteurs et l’Orchestre Colonne

Du samedi 14 mars 2026 au mercredi 18 mars 2026 :

payant

Tout public.

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

