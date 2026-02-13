Orphée et les Animaux – Conte musical, Espace Gérard Philipe, Fronton

Orphée et les Animaux – Conte musical Jeudi 19 février, 18h30 Espace Gérard Philipe Haute-Garonne

Entrée libre, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Les élèves de l’école élémentaire de Gargas, accompagnés par les élèves musiciens de l’Ecole de Musique de Fronton vous présentent leur travail : Orphée et les Animaux

Cette œuvre a été créée en 2015 par la maîtrise de radio France.

Cet opéra met en scène le jeune Orphée, demi-dieu musicien, fils de Calliope, la muse de la poésie épique, bien avant les aventures qui le rendront célèbre (Jason et la toison d’Or, son histoire d’amour avec Eurydice etc.…)

On y découvre le pouvoir de sa musique et de ses mots, qui amène l’harmonie là où règne la loi du plus fort.

RDV Jeudi 19 février à 18h30

Salle Gérard Philipe de Fronton

Espace Gérard Philipe 2 rue Balochan 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie http://www.mairie-fronton.fr Salle polyvalente municipale

Conte musical chanté par les élèves de l’école élémentaire de Gargas et les élèves musiciens de l’école de musique de Fronton. concert musique