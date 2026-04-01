ORPHEUS groupe vocal d’Ukraine Chants de la terre et Chants de l’âme Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Sainte-Anne-d’Auray

ORPHEUS groupe vocal d’Ukraine Chants de la terre et Chants de l’âme

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 20:30:00

fin : 2026-04-20 22:00:00

Date(s) :

2026-04-20

ORPHEUS créé à Lviv, en Ukraine, en 2000, sous la forme d’un ensemble vocal a capella composé de huit voix d’hommes a un répertoire varié de musique religieuse orthodoxe, de chants populaires ukrainiens, de nombreuses compositions ukrainiennes originales, de chants du monde et de chants classiques ainsi que de chants de leur composition.

En juin 2001, le groupe a rencontré le Pape Jean-Paul II au cours de sa visite en Ukraine.

Le premier succès international du groupe eut lieu en juin 2002, au cours du festival international de musique religieuse, à Coventry, (Angleterre), où Orpheus fut accueilli avec enthousiasme par le public, les chorales participantes et les organisateurs.

En mars 2005, le groupe a participé au Festival International de Musique Religieuse à Lourdes, puis en juin 2006 à celui de Chester (Angleterre) et en 2007, à celui du Festival de Musique Religieuse en Suisse.

Par décret du président ukrainien Petro Porochenko du 4 mai 2019, tous les chanteurs du groupe vocal Orpheus ont reçu personnellement les titres honorifiques Artiste honoré de l’Ukraine .

En plus de ses tournées à l’international, de sa collaboration régulière avec Les Joyeux Petits Souliers et autres évènements exceptionnels, Orpheus donne également des concerts en Ukraine et dans la région de Lviv.

Le 10 janvier 2020, le métropolite Épiphane de Kiev et de toute l’Ukraine a décerné à l’octet ORPHEUS l’Ordre de Saint-Nicolas le Wonderworker pour le renouveau de la spiritualité ukrainienne, son dévouement aux idéaux du bien et sa contribution significative au bien public.

Depuis le début de la guerre à grande échelle contre l’Ukraine, grâce au ministère de la Culture et de la Politique de l’information, qui facilite les voyages de courte durée en tournée aux membres du groupe, le groupe vocal ORPHEUS, dans une composition inchangée, essaie de continuer constamment son travail, ses processus de répétition, ses tournées de concerts à travers les pays européens.

Orpheus a pour but de populariser, parmi les citoyens des Pays-Bas, de France, de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche, etc., l’idée de soutenir l’Ukraine dans l’épreuve de la guerre, de diffuser la culture ukrainienne, sa richesse musicale, ses traditions de chanson de l’Ukraine, et de favoriser les échanges culturels avec divers groupes musicaux et artistes européens. .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 77 81 59 49

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English : ORPHEUS groupe vocal d’Ukraine Chants de la terre et Chants de l’âme

L’événement ORPHEUS groupe vocal d’Ukraine Chants de la terre et Chants de l’âme Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon