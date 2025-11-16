Orpheus rue d’Isaac Le Mans

Orpheus

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Chants de la terre et Chants de l’âme

Concert de chanteurs ukrainiens en l’église St-Aldric avec le group vocal d’Ukraine Les Joyeux Petits Souliers. .

English :

Songs of the earth and Songs of the soul

German :

Lieder der Erde und Lieder der Seele

Italiano :

Canti della terra e Canti dell’anima

Espanol :

Canciones de la tierra y Canciones del alma

