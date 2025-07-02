Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h) Gare du Midi Biarritz

Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h)

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Plongez dans l’univers enchanteur d’Orso et embarquez à ses côtés dans une aventure musicale poétique et trépidante pour retrouver le sable magique du marchand de sable. Un voyage drôle et merveilleux qui fera vibrer toute la famille.

Orso et le Secret des Étoiles est une comédie musicale qui parle des peurs nocturnes, du temps et de la confiance en soi. Le spectacle est porté par une troupe de comédiens.nes et chanteurs.euses époustouflants.es.

Un marchand de sable superstar, une fée des étoiles faussement surmenée, un Soleil… bien trop flamboyant, des crabes intenables, et une catapulte à étoiles filantes…

Orso et le Secret des Étoiles revisite avec humour et énergie les personnages classiques de nos nuits dans des décors sublimes et des costumes spectaculaires. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h)

German : Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h)

Italiano :

Espanol : Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h)

L’événement Orso et le Secret des Étoiles 1ère séance (14h) Biarritz a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Biarritz