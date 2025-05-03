ORSO ET LE SECRET DES ÉTOILES – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

dimanche 1 mars 2026.

ORSO ET LE SECRET DES ÉTOILES Début : 2026-03-01 à 17:30. Tarif : – euros.

MEDIAVISION LIVE PRÉSENTE : ORSO ET LE SECRET DES ÉTOILESPendant que nous dormons paisiblement, là-haut dans le ciel une équipe pas comme les autres veille sur nos nuits.Mais un jour, catastrophe : le sable magique du marchand de sable a disparu, et sans lui, plus de rêves…Confronté à sa peur de la nuit,Orso , l’apprenti du Maître du Temps, va devoir comprendre ce qu’il s’est passé et tout faire pour retrouver l’indispensable sable magique. Une véritable course contre la montre s’engage alors, avant que le Soleil ne se couche.Orso et le Secret des Étoiles est une comédie musicale drôle et poétique qui traite du rapport à la nuit, du temps et de la confiance en soi. Le spectacle est porté par une troupe de comédiens.nes, chanteurs.euses et danseuses talentueux.euses. Un marchand de sable superstar, une fée des étoiles faussement surmenée, un Soleil… bien trop flamboyant, des crabes farceurs, et une catapulte à étoiles filantes pas toujours au point…Orso et le Secret des Étoiles revisite avec humour et énergie les personnages classiques de nos nuits dans des décors sublimes et des costumes spectaculaires.

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37