ORSO ET LE SECRET DES ETOILES – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

ORSO ET LE SECRET DES ETOILES Début : 2026-02-21 à 17:30. Tarif : – euros.

MEDIAVISION LIVE PRESENTE : ORSO ET LE SECRET DES ETOILESPlongez dans l’univers enchanteur d’Orso et embarquez à ses côtés dans une aventure musicale poétique et trépidante pour retrouver le sable magique du marchand de sable. Un voyage drôle et merveilleux qui fera vibrer toute la famille.Orso et le Secret des Étoiles est un spectacle musical drôle et émouvant qui séduira petits et grands rêveurs.Avec la participation de Claudia Tagbo dans le rôle du Soleil et les chansons de Gaëtan Roussel / Pierre-Dominique Burgaud, Anna Chedid, Martin Luminet… Écrit par Sylvie Gaillard et mis en scène par Ludovic Marcato (Cirque de Paname: Le Monde de Jalèya … ).Pendant que nous dormons paisiblement, là-haut dans le ciel une équipe pas comme les autres veille sur nos nuits.Mais un jour, catastrophe : le sable magique du marchand de sable a disparu, et sans lui, plus de rêves…Orso, l’apprenti du Maître du Temps, va devoir affronter sa peur de la nuit pour découvrir ce qu’il s’est passé et retrouver le sable magique. Une véritable course contre la montre s’engage alors, avant que le Soleil ne se couche.Orso et le Secret des Étoiles est une comédie musicale qui parle des peurs nocturnes, du temps et de la confiance en soi. Le spectacle est porté par une troupe de comédiens.nes et chanteurs.euses époustouflants.es. Un marchand de sable superstar, une fée des étoiles faussement surmenée, un Soleil… bien trop flamboyant, des crabes intenables, et une catapulte à étoiles filantes…Orso et le Secret des Étoiles revisite avec humour et énergie les personnages classiques de nos nuits dans des décors sublimes et des costumes spectaculaires.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69