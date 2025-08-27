Orso et le secret des étoiles Cité des Congrès Nantes

Orso et le secret des étoiles Cité des Congrès Nantes dimanche 15 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 14:00 –

Gratuit : non 39 € / 49 € 39 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/orso-et-le-secret-des-etoiles.html Tout public, En famille, Jeune Public

Spectacle musical drôle et émouvant qui séduira petits et grands rêveurs. Pendant que nous dormons paisiblement, là-haut dans le ciel, une équipe pas comme les autres veille sur nos nuits.Mais un jour, catastrophe : le sable magique du marchand de sable a disparu, et sans lui, plus de rêves…Orso, l’apprenti du Maître du Temps, va devoir affronter sa peur de la nuit pour découvrir ce qu’il s’est passé et retrouver le sable magique. Une véritable course contre la montre s’engage alors, avant que le Soleil ne se couche. « Orso et le Secret des Étoiles » est une comédie musicale qui parle des peurs nocturnes, du temps et de la confiance en soi. Le spectacle est porté par une troupe de comédiens et chanteurs époustouflants.Un marchand de sable superstar, une fée des étoiles faussement surmenée, un Soleil… bien trop flamboyant, des crabes intenables, et une catapulte à étoiles filantes…Le spectacle revisite avec humour et énergie les personnages classiques de nos nuits dans des décors sublimes et des costumes spectaculaires. Avec la participation de Claudia Tagbo dans le rôle du Soleil et les chansons de Gaëtan Roussel / Pierre-Dominique Burgaud, Anna Chedid, Martin Luminet…Écrit par Sylvie Gaillard et mis en scène par Ludovic Marcato (Cirque de Paname: Le Monde de Jalèya … ). Représentations dans l’auditorium 800 :dimanche 15 février 2026 à 14h et à 17h30

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/orso-et-le-secret-des-etoiles.html