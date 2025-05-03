ORSO ET LE SECRET DES ETOILES – GARE DU MIDI Biarritz

ORSO ET LE SECRET DES ETOILES Début : 2026-02-08 à 17:30. Tarif : – euros.

MEDIAVISION LIVE PRÉSENTE : ORSO ET LE SECRET DES ETOILESPlongez dans l’univers enchanteur d’Orso et embarquez à ses côtés dans une aventure musicale poétique et trépidante pour retrouver le sable magique du marchand de sable. Un voyage drôle et merveilleux qui fera vibrer toute la famille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64