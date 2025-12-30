ORSO ET LE SECRET DES ETOILES LE 13E ART Paris

ORSO ET LE SECRET DES ETOILES Début : 2025-12-31 à 11:00. Tarif : – euros.

MEDIAVISION LIVE ET AS PRODUCTIONS PRÉSENTENT : ORSO ET LE SECRET DES ETOILESORSO ET LE SECRET DES ÉTOILES est un conte musical écrit par Sylvie Gaillard et mis en scène par Ludovic Marcato (Cirque de Paname : Le monde de Jaleya) Ce spectacle haut en couleur traite, avec humour et énergie, de la peur de la nuit, du temps et de la confiance en soi.Pour accentuer la poésie de ce voyage, la musique et le chant se sont invités dans cet univers aérien où l’ambiance drôle et décalée vous embarque immédiatement, au rythme des chansons fabuleuses de Gaëtan Roussel, Nach (Anna Chedid) et Martin Luminet.Le spectacle est porté par une troupe de comédien·nes, chanteur·euses et danseur·euses vêtus de costumes spectaculaires, qui feront danser et chanter toute la famille.Un marchand de sable superstar, une fée des étoiles faussement surmenée, un Soleil tellement flamboyant interprété en alternance par Claudia Tagbo et Alex Ramirès, des crabes farceurs et des effets spéciaux dont une catapulte à étoiles filantes pas toujours au point…feront briller les yeux des petits et grands rêveurs.Recommandation ÂGE : à partir de 4 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE 13E ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75