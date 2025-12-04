ORSO Théâtre de l’Échangeur Bagnolet

ORSO 4 – 13 décembre Théâtre de l’Échangeur Seine-Saint-Denis

Sur billetterie : Plein tarif 18€ / Tarif réduit 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T20:00:00 – 2025-12-04T22:00:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00 – 2025-12-13T20:00:00

— ORSO —

Orso a fait un AVC. Louise, sa femme, Paul, son frère et Kyoko, une voyageuse japonaise attendent des nouvelles des médecins. Confrontés à leur impuissance, ils tentent, entre douleur et déni, d’habiter le temps qui les sépare du verdict.

Peu à peu, à travers le prosaïque de la situation, se dessinent les relations au sein de la famille et le portrait, tragi-comique, de l’absent : Orso, jeune architecte, est en proie à une phobie administrative et en situation de péril économique et social.

Dans une grande justesse de jeu et de composition l’auteur-metteur en scène Félix Loizillon expose, non sans humour et avec une étonnante acuité, l’influence de l’ordre contemporain sur les corps et les vies affectives.

La représentation est précédée de la projection du court métrage Santa Maria Kyoko, réalisé par Félix Loizillon et Guil Sela, dans lequel nous suivons le personnage de Kyoko quelques jours avant le drame.

——————————————————————–

Texte et mise en scène Félix Loizillon

Interprétation Yumi Narita, Marie Rahola et Remi Mesnard

Dramaturgie Marin Morel

Assistanat à la mise en scène Célestine Fisse

Scénographie Léa Lemarchand, Juliette Baigné & Luna Duchauffour Lawrance

Création & régie lumière Oriane Trably

Création sonore Haldan De Vulpillières

Régie son Sébastien Renard

Musique originale Félix Loizillon

Administration & production Fanny Paulhan & Pierre Moinet

———————————————————————-

Production Compagnie Le Chameau

Coproduction ECARTS, Anis Gras – Le lieu de l’autre(Arcueil) et le Nouveau Gare au Théâtre (Vitry sur Seine)

Coréalisation Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri

Soutiens et accueils en résidence Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri, le Collectif 12 (Mantes La Jolie), Montévidéo

(Marseille), RAMDAM – un centre d’art (Sainte-Foy-lès-Lyon), Lilas en scène et le Théâtre à durée indéterminée (Paris)

Avec le soutien du Ministère de la culture (aide au projet) DRAC Île de France, du Conseil Régional d’Île-de-France (aide à la création), du FIJAD (fonds de soutien aux productions théâtrales de l’ERACM), de la DRAC Provence Alpes Côtes d’Azur et la région Sud.

Théâtre de l’Échangeur 59 avenue Général du Gaulle 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « pierre.moinet.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0606893921 »}]

Cie Le Chameau – Félix Loizillon théâtre cinéma

Raphaëlle Danowicz