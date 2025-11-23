Ortanz Accueille le PIL CCM Jean-Gagnant Limoges

Ortanz Accueille le PIL

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Ortanz et le PIL unissent leurs énergies pour un événement unique dédié à l’improvisation libre ! Une rencontre créative où danseur·se·s et musicien·ne·s explorent ensemble de nouvelles formes artistiques, entre performances spontanées, expérimentations sonores et échanges ouverts à toustes. Un moment vibrant, inclusif et inattendu, pour découvrir la richesse de deux collectifs phares de Limoges et Poitiers. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00 ortanzimpro@mailo.com

