Ortanz Accueille le PIL CCM Jean-Gagnant Limoges

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Ortanz et le PIL unissent leurs énergies pour un événement unique dédié à l’improvisation libre ! Une rencontre créative où danseur·se·s et musicien·ne·s explorent ensemble de nouvelles formes artistiques, entre performances spontanées, expérimentations sonores et échanges ouverts à toustes. Un moment vibrant, inclusif et inattendu, pour découvrir la richesse de deux collectifs phares de Limoges et Poitiers. .
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00 ortanzimpro@mailo.com
