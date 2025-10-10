Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria Ossès

Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria Ossès vendredi 10 octobre 2025.

Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria

Etxeko Borda Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Avec Patxi Iriart et Andoni Egaña .

Etxeko Borda Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 82 72 51

English : Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria

German : Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria

Italiano :

Espanol : Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria

L’événement Ortzaizeko kulturaldia bertsu afaria Ossès a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque