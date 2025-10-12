Ortzaizeko kulturaldia kontzertua Ossès

Ortzaizeko kulturaldia kontzertua Ossès dimanche 12 octobre 2025.

Ortzaizeko kulturaldia kontzertua

Poterie Goicoechea Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Amaren alabak-Omen-Habia-Lagunarte konpania .

Poterie Goicoechea Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 30

English : Ortzaizeko kulturaldia kontzertua

German : Ortzaizeko kulturaldia kontzertua

Italiano :

Espanol : Ortzaizeko kulturaldia kontzertua

L’événement Ortzaizeko kulturaldia kontzertua Ossès a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque