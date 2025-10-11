Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa Ossès
Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa Ossès samedi 11 octobre 2025.
Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa
Poterie Goicoechea Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa .
Poterie Goicoechea Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 30
English : Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa
German : Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa
Italiano :
Espanol : Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa
L’événement Ortzaizeko kulturaldia Marmarra ATSX Teatroa Ossès a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque