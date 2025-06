ORVIA – Bloom X Annexe w/ TNT, Yuria, ACFA & more Warehouse Nantes 16 août 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-16 00:00 – 06:00

Gratuit : non Entrée payante — Dès 9€ Adulte, Personne en situation de handicap

Pour ce voyage, TNT, le duo maître de la Reverse Bass viendra mettre le feu au club à l’apogée de la soirée. Une fois entré·es, il n’y a plus de retour. Bienvenue dans le cercle. LINE-UP | Hardcore – Uptempo – Hard TechnoTNTYURIA b2b NEOQUANTIQBASSBSD b2b ACFA – Guitar LiveMAZX b2b NAOMAT

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/orvia-bloom-x-annexe-w-tnt-yuria-acfa-more