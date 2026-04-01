Os Court de l’archéologie Concerts salle des fêtes du Void d’Escles Escles

Escles

Os Court de l’archéologie Concerts

salle des fêtes du Void d’Escles 15 Grande rue Escles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Un concert en 5 temps avec des artistes vosgiens qui aiment la musique et la chanson !

Le groupe Ça m’en a tout l’air

Quatre amoureux·ses de la chanson, guitares et flûte en bandoulière, piochant ici et là dans le répertoire francophone, nous en chantent quelques-unes, pour le fun et le plaisir du partage.

Le groupe Les voisines

Elles ont été voisines et aiment toujours chanter ensemble et mélanger leurs voix avec un accompagnement à la guitare. Elles piochent dans le répertoire folk song de Joan Baez à Leonard Cohen, en passant par Maxime le Forestier.

Vorgy

Auteur compositeur interprète accompli, Jean-Claude Vorgy garde, chevillée à l’âme, une table d’harmonie où résonnent avec bonheur et talent les caresses des mots et des arpèges.

Alb.

Musicien pianiste spinalien, Alban Toussaint, rappeur, slameur et chanteur, écrit et compose des chansons Trip-Hop ou même Pop. Il nourrit sa passion créative avec le Hip-Hop Old School, l’héritage de ces grands rappeurs qui laissent beaucoup de chansons derrière eux, avec des textes et des musiques inspirantes.

Le groupe Univers Folk

Bercés par les mélodies berbères, la chanson française, et les mélopées folk à danser, Hamid et Marc, jeune formation de vieux copains, vous invitent au voyage vers l’autre et vers l’ailleurs avec guitares, percus, diato, et autres porteurs de cordes aux formes et sons divers.Adultes

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salle des fêtes du Void d’Escles 15 Grande rue Escles 88260 Vosges Grand Est +33 6 51 15 43 35

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English :

A 5-part concert with artists from the Vosges who love music and song!

The group Ça m?en a tout l?air

Four song lovers, guitars and flute slung over their shoulders, pick and choose from the Francophone repertoire, and sing a few for fun and sharing.

The group Les voisines

They used to be neighbors, and still love to sing together and blend their voices with guitar accompaniment. They draw on the folk song repertoire of Joan Baez, Leonard Cohen and Maxime le Forestier.

Vorgy

An accomplished singer-songwriter, Jean-Claude Vorgy keeps a sounding board in his soul, where the caresses of words and arpeggios resonate with happiness and talent.

Alb.

A Spinal musician and pianist, Alban Toussaint, rapper, slammer and singer, writes and composes Trip-Hop and even Pop songs. He feeds his creative passion with Old School Hip-Hop, the legacy of those great rappers who left many songs behind, with inspiring lyrics and music.

The group Univers Folk

Lulled by Berber melodies, French chanson and danceable folk tunes, Hamid and Marc, a young group of old friends, invite you to take a trip to the other side of the world with guitars, percussion, diatonic and other stringed instruments in a variety of shapes and sounds.

L’événement Os Court de l’archéologie Concerts Escles a été mis à jour le 2026-04-20 par VOSGES TOURISME