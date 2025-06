OSAR BRASS Collioure 9 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

OSAR BRASS Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

Date(s) :

2025-07-09

OSAR Brass, ensemble de cuivre, vous invite à un concert tout public, ‘du Baroque au Jazz’.

.

Quai de l’Amirauté

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43

English :

OSAR Brass, a brass ensemble, invites you to an all-ages concert, ?from Baroque to Jazz?

German :

OSAR Brass, ein Blechbläserensemble, lädt Sie zu einem Konzert für jedes Publikum ein, das von Barock bis Jazz reicht.

Italiano :

OSAR Brass, un ensemble di ottoni, vi invita a un concerto per tutte le età, « dal barocco al jazz ».

Espanol :

OSAR Brass, un conjunto de metales, le invita a un concierto para todas las edades, ?del Barroco al Jazz?

L’événement OSAR BRASS Collioure a été mis à jour le 2025-06-20 par OT DE COLLIOURE