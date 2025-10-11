OSAR FAIT SON CINÉMA Prades
OSAR FAIT SON CINÉMA Prades samedi 11 octobre 2025.
OSAR FAIT SON CINÉMA
Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Concert de l’orchestre symphonique Alénya Roussillon Musiques de films avec au programme: Gladiator, James Bond, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Le livre de la jungle…
.
Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 16 28 13 orchestre-osar@outlook.com
English :
Concert by the Alénya Roussillon Symphony Orchestra Film music on the program: Gladiator, James Bond, Harry Potter, Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, The Jungle Book…
German :
Konzert des Symphonieorchesters Alénya Roussillon Filmmusik mit dem Programm: Gladiator, James Bond, Harry Potter, Der Herr der Ringe, Fluch der Karibik, Das Dschungelbuch…
Italiano :
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Alénya Roussillon Musiche da film in programma: Il Gladiatore, James Bond, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi, Il Libro della Giungla…
Espanol :
Concierto de la Orquesta Sinfónica Alénya Roussillon Música de cine en el programa: Gladiator, James Bond, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, El Libro de la Selva…
L’événement OSAR FAIT SON CINÉMA Prades a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI CONFLENT CANIGO