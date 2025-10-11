OSAR FAIT SON CINÉMA Prades

OSAR FAIT SON CINÉMA Prades samedi 11 octobre 2025.

OSAR FAIT SON CINÉMA

Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Concert de l’orchestre symphonique Alénya Roussillon Musiques de films avec au programme: Gladiator, James Bond, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Le livre de la jungle…

.

Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 16 28 13 orchestre-osar@outlook.com

English :

Concert by the Alénya Roussillon Symphony Orchestra Film music on the program: Gladiator, James Bond, Harry Potter, Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, The Jungle Book…

German :

Konzert des Symphonieorchesters Alénya Roussillon Filmmusik mit dem Programm: Gladiator, James Bond, Harry Potter, Der Herr der Ringe, Fluch der Karibik, Das Dschungelbuch…

Italiano :

Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Alénya Roussillon Musiche da film in programma: Il Gladiatore, James Bond, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi, Il Libro della Giungla…

Espanol :

Concierto de la Orquesta Sinfónica Alénya Roussillon Música de cine en el programa: Gladiator, James Bond, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, El Libro de la Selva…

L’événement OSAR FAIT SON CINÉMA Prades a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI CONFLENT CANIGO