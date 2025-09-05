OSC#1 Le corps dansant ne se tait jamais Rue du Jardin Public Mimizan

OSC#1 Le corps dansant ne se tait jamais Rue du Jardin Public Mimizan samedi 28 février 2026.

Rue du Jardin Public Forum Mimizan Landes

Danse contemporaine, hip hop, et conférence, par la Cie Les Ouvreurs de Possibles

« Qu’est-ce que la danse fait au monde? Qu’est ce que la danse fait au monde intérieur? « Danse, texte, extraits vidéo et traits d’humour entrent en résonnance pour permettre une immersion au cœur de l’histoire des danses contemporaines et hip-hop, en lien avec l’histoire du monde.

Cette conférence dansée est une sorte de battle dont les protagonistes pourraient être Mouvement vs Inertie Et il s’agit bien de faire gagner le mouvement et de montrer que le corps dansant ne se tait jamais.

Durée 1h20 / dès 8 ans .

Rue du Jardin Public Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

