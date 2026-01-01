Oscar Georges trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ayant deja présenté sa musique sur la scène européenne en quintet et quartet, il se tourne aujourd’hui vers/sur le trio. A la suite de sa rencontre à l’Orchestre National de Jazz (ONJ), Oscar choisi d’inviter son ami Juan Villaroel à la contrebasse. Le choix du pianiste lui paraissait évident : la musique du groupe Flash Pig l’accompagne depuis ses débuts dans le jazz. Il décide donc tout naturellement d’inviter Maxime Sanchez au piano. La musique présentée entremêlera compositions personnelles qui s’encrent entre la tradition des trios pianio, et ceux plus modernes, sans oublier quelques standards.

Maxime Sanchez : piano

Juan Villarroel Encina : contrebasse

Oscar Georges : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, compositions — Après plusieurs années à Bruxelles, le batteur Oscar Georges a décidé de s’installer à Paris.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



