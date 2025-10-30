Oscar Georges & Yo Hes invitent Marko Churnchetz JASS CLUB Paris
Oscar Georges & Yo Hes invitent Marko Churnchetz JASS CLUB Paris jeudi 30 octobre 2025.
19h30 & 21h30
Après de nombreux concerts dont une tournée en Chine, abordants différents styles et formations (Jazz Modern, Be-Bop, Swing, Groove, trio à big band), Yonatant Hes et Oscar Georges reviennent au Quartet et décident d’inviter le pianiste slovène Marko Churnchetz sur scène.
Marko Churnchetz (en slovène Črnčec) est l’un des musiciens contemporains les plus acclamés de Slovénie. Sur la scène internationale, entre New York et l’Europe, reconnu comme un formidable jeune multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur, Marko travaille dans tous les genres. La musique classique, populaire, mais en particulier le jazz. Un subtil mélange à découvrir grâce à Oscar & Yonathan !
Marko Churnchetz / piano
Yonatant Hes / saxophone alto
Gabriel Sauzay / contrebasse
Oscar Georges / batterie
22h30
Jam session animée par le Trio & Marko Churnchetz !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
Ouverture des portes 22h30
PRÉVENTES LIMITÉES !
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Infos & privatisation :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Yonatant Hes et Oscar Georges reviennent en Quartet et invitent le pianiste slovène Marko Churnchetz !
Le jeudi 30 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 12 à 15 euros
Jam session : 5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-30T20:00:00+01:00
fin : 2025-10-31T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-30T19:00:00+02:00_2025-10-30T02:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris