Oscar Georges & Yo Hes invitent Marko Churnchetz JASS CLUB Paris jeudi 30 octobre 2025.

19h30 & 21h30

Après de nombreux concerts dont une tournée en Chine, abordants différents styles et formations (Jazz Modern, Be-Bop, Swing, Groove, trio à big band), Yonatant Hes et Oscar Georges reviennent au Quartet et décident d’inviter le pianiste slovène Marko Churnchetz sur scène.

Marko Churnchetz (en slovène Črnčec) est l’un des musiciens contemporains les plus acclamés de Slovénie. Sur la scène internationale, entre New York et l’Europe, reconnu comme un formidable jeune multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur, Marko travaille dans tous les genres. La musique classique, populaire, mais en particulier le jazz. Un subtil mélange à découvrir grâce à Oscar & Yonathan !

Marko Churnchetz / piano

Yonatant Hes / saxophone alto

Gabriel Sauzay / contrebasse

Oscar Georges / batterie

22h30

Jam session animée par le Trio & Marko Churnchetz !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

Ouverture des portes 22h30

PRÉVENTES LIMITÉES !

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 12 à 15 euros

Jam session : 5 euros.

Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

