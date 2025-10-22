Oscar Ladell & Ella Lewis Bateau El Alamein Paris

Oscar Ladell & Ella Lewis Bateau El Alamein Paris mercredi 22 octobre 2025.

Melbourne sur Seine. Le Bateau El Alamein est ravi d’accueillir et de vous proposer ce très beau plateau franco-australien, enjoy…..

Oscar Ladell est un artiste de blues/folk/soul contemporaine basé à Melbourne. Né à Denver dans le Colorado, il a grandi en Nouvelle-Zélande, pays qui inspire beaucoup ses compositions qui naviguent entre le blues intemporel et la modernité.Dans son dernier EP « No Blue », sorti fin 2024 et enregistré analogiquement, Oscar nous délivre des morceaux intimes, parfois mélancoliques, avec une puissance vocale ancrée dans la tradition du blues/soul.

Ella Lewis est une chanteuse franco-australienne basée à Paris. Ses chansons pop inspirées jazz piano-voix sont mélancoliques et pleines d’introspection. Après un an passé à collaborer artistiquement et à se produire en concert à Melbourne, elle est de retour à Paris afin de travailler sur la sortie de son premier EP.

10 euros en prévente / 12 euros sur place

European tour – only french date !

Le mercredi 22 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

Public jeunes et adultes.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/event-details/mer-22-10-ella-lewis-oscar-ladell-blues-soul-songs