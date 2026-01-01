Oscar Salle Roger Perrin Montmirail

Oscar

Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne

Début : 2026-01-24 15:00:00

Tout public

Riche industriel, Bertrand Barnier mène une vie cossue et paisible entre sa femme, sa fille Julie et ses domestiques… Jusqu’au jour où son homme de confiance, Christian Martin, fait irruption de bon matin à son domicile. L’enjeu est majeur, Christian est venu demander une augmentation afin de garantir un train de vie confortable à la fille de Barnier qu’il compte épouser.

Le plus fort ! Christian avoue avoir détourné une importante somme d’argent de l’entreprise, convertie en bijoux soigneusement rangés dans une valise, qu’il propose de restituer à Barnier afin de s’assurer de son consentement à ce mariage.

Alors, quand Julie déclare être enceinte d’Oscar, le chauffeur introuvable, que la bonne annonce en même temps son mariage avec le riche aristocrate initialement promis à Julie et que la fameuse valise joue malicieusement des tours, notre bon Monsieur Barnier se demande s’il ne commence pas à perdre la tête…

un vaudeville joué dans le monde entier sans épuiser son succès,

à consommer sans modération ! .

