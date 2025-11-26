Oscar par la Comédie Fhélène de Montmirail Salle Roger Perrin de Montmirail Montmirail

Oscar par la Comédie Fhélène de Montmirail

Salle Roger Perrin de Montmirail
Avenue Charles de Gaulle
Montmirail
Marne

Tarif enfant

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-02-08

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08

Tout public

La Comédie Fhélène de Montmirail vous informe que son prochain spectacle de théâtre Oscar.

L’histoire

Riche industriel, Bertrand Barnier mène une vie cossue et paisible entre sa femme, sa fille Julie et ses domestiques… Jusqu’au jour où son homme de confiance, Christian Martin, fait irruption de bon matin à son domicile. L’enjeu est majeur, Christian est venu demander une augmentation afin de garantir un train de vie confortable à la fille de Barnier qu’il compte épouser.

Le plus fort! Christian avoue avoir détourné une importante somme d’argent de l’entreprise, convertie en bijoux soigneusement rangés dans une valise, qu’il propose de restituer à Barnier afin de s’assurer de son consentement à ce mariage.

Alors, quand Julie déclare être enceinte d’Oscar, le chauffeur introuvable, que la bonne annonce en même temps son mariage avec le riche aristocrate initialement promis à Julie et que la fameuse valise joue malicieusement des tours, notre bon Monsieur Barnier se demande s’il ne commence pas à perdre la tête…

Au coeur de la Brie Champenoise, un vaudeville joué dans le monde entier sans épuiser son succès, à consommer sans modération!

Le metteur en scène

F. Hélène RICHEZ, animatrice d’ateliers théâtre à Montmirail, est une ancienne élève du cours d’art dramatique Raymond Girard à Paris.

– LES SAMEDIS 24, 31 JANVIER ET 7 FEVRIER 2026 À 20H45

– LES DIMANCHES 25 JANVIER, 1ER ET 8 FEVRIER 2026 À 15H00

– SEANCE SUPPLEMENTAIRE LE SAMEDI 7 FEVRIER 2026 À 15H00

La location des places ainsi que les réservations téléphoniques s’effectueront auprès de l’Office de Tourisme de Montmirail et sa Région à partir du vendredi 12 décembre 2025 (03 26 81 40 05). .

+33 3 26 81 40 05

