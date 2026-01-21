Oscar Teruel Trio ‘OTT!!!!’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entouré de deux complices de sa génération, le trio façonne une musique en mouvement constant et sans limite, autant marquée par le jazz new-yorkais des années 2000 que par les courants abstraits du hip-hop actuel. Une connexion remplie d’énergie et de fraîcheur, ponctuée de clins d’œil à la culture populaire dans laquelle ils ont grandi.

Oscar Teruel : piano

Anthony Jouravsky : contrebasse

June Wallemme : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz actuel — Avec OTT!!!!, le pianiste Oscar Teruel fait entendre un son qui lui ressemble : libre, brut et percutant.

Le lundi 02 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 02 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T22:30:00+01:00

fin : 2026-03-02T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T19:30:00+02:00_2026-03-02T20:30:00+02:00;2026-03-02T21:30:00+02:00_2026-03-02T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

