Oscar Théâtre du Passant Vallons-de-l’Erdre

Venez découvrir les rebondissements d’une pièce de 1958 interprétés par la troupe du Passant !

Ce matin là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très rapidement qu’il n’aurait pas dû se lever, et qu’il allait vivre une journée noire. Une de ces journées que l’on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Une journée d’enfer où tout conspire contre vous ! C’est ainsi qu’il vit un cauchemar éveillé, rempli de valises dont le contenu change d’heure en heure, tandis que sa fille change de tête et de fiancé à chaque fois qu’une porte claque. Pour couronner le tout, son comptable et homme de confiance, l’impertinent Christian Martin, le vole avec un culot sans borne en lui disant qu’il fait une bonne affaire. Et en plus, il veut épouser sa fille. Tous se liguent contre Bertrand Barnier. Jusqu’à la bonne, qui rêve de mariage et d’aristocratie. Et il ne peut compter sur l’appui de son épouse, la charmante Madame Barnier, qui prend tout avec flegme et un sourire inaltérable. Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte. Qui part tout le temps et qui revient quand il ne faut pas. Et aussi Philippe, son coach, qui a la cervelle grosse comme un petit pois cassé. Et enfin cette maudite valise qui ne contient jamais ce qu’il veut ! .

Discover the twists and turns of a 1958 play performed by the troupe Le Passant!

Erleben Sie die Wendungen eines Stücks aus dem Jahr 1958, interpretiert von der Truppe « Le Passant »!

Venite a scoprire i colpi di scena di una commedia del 1958 messa in scena dalla troupe Le Passant!

Venga y descubra los vericuetos de una obra de 1958 representada por la compañía Le Passant

