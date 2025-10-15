Oscillation Centre culturel canadien à Paris Paris

Oscillation Centre culturel canadien à Paris Paris mercredi 15 octobre 2025.

Vernissage le 15 octobre de 18h00 à 21h00 (dernière entrée 20h30, accès libre)

Oscillation se déploie telle une constellation organisée autour d’une œuvre centrale, Fossilation, une large membrane en bioplastique qui illumine la matérialité des technologies numériques souvent imaginées dans leur immatérialité. Cette installation suspendue – dont les câbles tentaculaires distribués dans l’espace nourrissent l’oeuvre de l’énergie résiduelle du bâtiment – ancre l’exposition dans une quête active de création de milieux. Ceux-ci prennent forme dans la porosité entre pratiques et dans l’activation de relais entre objets, matières, flux, chercheur.ses et publics.

Oscillation témoigne de mouvements entre recherche et création, sensible et intelligible, lumière et obscurité. Une exposition dynamique qui oscille d’un état à un autre, suivant les variations de l’ensemble de son système lumineux.

Une exposition produite par le Centre culturel canadien en partenariat avec la Chaire de recherche en Critical Practices in Materials and Materiality et le Speculative Life Biolab de l’Institut Milieux, Université Concordia, Montréal ; l’Institut de Communication, Culture, Information et Technologies et le Fond Pédagogique de l’Université à Mississauga, Toronto ; et le groupe de recherche Reflective Interaction d’EnsadLab – laboratoire de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs – Université Paris Sciences et Lettres. Oscillation bénéficie du soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et d’Hexagram: réseau de recherche-création en arts, cultures et technologies.

Commissaires :

Catherine Bédard, Alice Jarry, Samuel Bianchini, Marie-Pier Boucher

Artistes :

Lorella Abenavolli, Brice Ammar-Khodja, Alexandra Bachmayer, Jacqueline Beaumont, Samuel Bianchini, Marie-Pier Boucher, Jean-Michaël Celerier, Yiwen Chen, Maria Chekhanovich, Beth Coleman, Audrey Coulombe, Arthur Enguehard, Maude Girault, Matthew Halpenny, Alice Jarry, Raphaelle Kerbrat, Lauren Knight , Anne-Marie Laflamme, Guillemette Legrand, Annie Leuridan, Corentin Loubet et al., Alireza Moezi, Aurélie Mosse et al., Joel Ong, Guillaume Pascale, Asa Perlman, Ana Piñeyro, Olivain Porry, Suarjan Prasai, Ramin Sedagheti, Jane Tingley, Philippe Vandal, Félix Vaneste, Lee Wilkins, Aline Zara.

« Oscillation » est une exposition collective qui rassemble une quinzaine d’œuvres et processus exploratoires d’artistes et de designers canadien.nes et français.ses. L’exposition intègre des procédés matériels et symboliques, vivants et semi-vivants, qui se métamorphosent dans la durée.

Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 16 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Le mercredi 15 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

