Ose Acte(s) Citoyen

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association mosaïques présente ose acte(s) Citoyen, un spectacle joué par la Compagnie Humaine, écrit et joué par Rémy Boiron sur les élections .

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 56 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ose Acte(s) Citoyen

L’événement Ose Acte(s) Citoyen Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Castillon-Pujols