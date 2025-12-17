Ose le son ! Musée de Bretagne Rennes 6 – 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tout au long du festival, trios et duos font résonner sons et sens, mêlant textes et musiques.

Élèves comédiens et musiciens du Conservatoire de Rennes se rencontrent pour donner naissance à des lectures musicales créées pour l’occasion.

Avec les comédiens Chann Le Romancer, Philomène Mugnier, Élise Prier, Élisa Descamps, Tanguy Monot, Juliette Dubreuil, sur des textes de Tim Burton, Marcel Pagnol et Joël Pommerat.

Avec les musiciens Céline Aubert (contrebasse), Tess Auvray (clavecin), Ereno Fasquelle Sorte (harpe), Élise Foudrinier (clavier électrique), Catherine Laidin (accordéon), Jacques Massot (piano), Juliette Tyenkel (voix).

Lectures musicales dirigées par Lucas Van Poucke et Alexandre Rubin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T16:45:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T16:25:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

