OSE to Japan L’Isle-d’Espagnac

OSE to Japan L’Isle-d’Espagnac samedi 4 octobre 2025.

OSE to Japan

242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif cosplayeur 3 €

Début : 2025-10-04

OSE to Japan rassemble les fans de mangas, animés, jeux vidéos et cosplay autour des œuvres de dessinateurs, illustrateurs, mangakas et autres artistes. Une tombola, un défilé de cosplay et d’autres surprises vous attendent pour cette journée !

242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 26 29 anthony.bergeron@anrfrance.fr

English :

OSE to Japan brings together fans of manga, anime, video games and cosplay around the works of cartoonists, illustrators, mangakas and other artists. A tombola, a cosplay parade and other surprises await you on this special day!

German :

OSE to Japan bringt Fans von Mangas, Animes, Videospielen und Cosplay zusammen, um die Werke von Zeichnern, Illustratoren, Mangaka und anderen Künstlern zu sehen. Eine Tombola, eine Cosplay-Parade und andere Überraschungen erwarten Sie an diesem Tag!

Italiano :

OSE to Japan riunisce gli appassionati di manga, anime, videogiochi e cosplay intorno alle opere di fumettisti, illustratori, mangaka e altri artisti. Una tombola, una sfilata di cosplay e altre sorprese vi aspettano in questa giornata speciale!

Espanol :

OSE to Japan reúne a los aficionados al manga, el anime, los videojuegos y el cosplay en torno a las obras de dibujantes, ilustradores, mangaka y otros artistas. Una tómbola, un desfile de cosplay y otras sorpresas te esperan en este día tan especial

