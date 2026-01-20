Oser chanter avec Aline Algudo Naucelle
Oser chanter avec Aline Algudo
22 route d’Argent Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
La voix comme outil de bien-être au quotidien, avec Aline Algudo, chanteuse professionnelle et musicothérapeute par le chante.
Conférence gratuite suivie d’un repas .
22 route d’Argent Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 09 20
The voice as a tool for everyday well-being, with Aline Algudo, professional singer and music therapist.
