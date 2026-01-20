Oser chanter avec Aline Algudo Naucelle

Oser chanter avec Aline Algudo

Oser chanter avec Aline Algudo Naucelle vendredi 27 février 2026.

Oser chanter avec Aline Algudo

22 route d’Argent Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-27
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

La voix comme outil de bien-être au quotidien, avec Aline Algudo, chanteuse professionnelle et musicothérapeute par le chante.
Conférence gratuite suivie d’un repas   .

22 route d’Argent Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 09 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The voice as a tool for everyday well-being, with Aline Algudo, professional singer and music therapist.

L’événement Oser chanter avec Aline Algudo Naucelle a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)