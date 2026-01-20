Oser chanter avec Aline Algudo

Début : Mardi 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

La voix comme outil de bien-être au quotidien, avec Aline Algudo, chanteuse professionnelle et musicothérapeute par le chante.

Conférence gratuite suivie d’un repas .

The voice as a tool for everyday well-being, with Aline Algudo, professional singer and music therapist.

L’événement Oser chanter avec Aline Algudo Naucelle a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)