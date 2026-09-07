Oser partir : l’émigration des Domancherots au fil du temps, Salle des Mariages – Mairie de Domancy, Domancy

Informations pratiques

Oser partir : l’émigration des Domancherots au fil du temps Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des Mariages – Mairie de Domancy Haute-Savoie

Reservation obligatoire avant la veille à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Au XIXe siècle, certains habitants de Domancy ont fait le choix de quitter leur village dans l’espoir d’une vie meilleure. Histoires et anecdotes permettront de comprendre cette décision et de suivre certains parcours.

Salle des Mariages – Mairie de Domancy 419, Route de Létraz 74700 Domancy Domancy 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 14 02 https://www.domancy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 27 01 39 »}] Parking à proximité.

Au XIXe siècle, certains habitants de Domancy ont fait le choix de quitter leur village dans l’espoir d’une vie meilleure. Histoires et anecdotes permettront de comprendre cette décision et de suivre…

© Archives départementales de Haute-Savoie – 8 FI 673