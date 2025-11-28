Oser Reggiani La Cigale de Royan Royan
Oser Reggiani La Cigale de Royan Royan vendredi 28 novembre 2025.
Oser Reggiani
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:45:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Oser Reggiani, c’est oser l’émotion, les frissons et… quelques larmes discrètes dans l’ombre d’un fauteuil moelleux !
.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
English :
Daring Reggiani means daring emotion, thrills and? a few discreet tears in the shadow of a soft armchair!
German :
Reggiani zu wagen bedeutet, Emotionen, Gänsehaut und … ein paar diskrete Tränen im Schatten eines weichen Sessels zu wagen!
Italiano :
Osare Reggiani significa osare emozioni, brividi e? qualche discreta lacrima all’ombra di una morbida poltrona!
Espanol :
Atreverse con Reggiani significa atreverse con la emoción, el estremecimiento y… ¡algunas lágrimas discretas a la sombra de un mullido sillón!
L’événement Oser Reggiani Royan a été mis à jour le 2025-11-04 par Royan Atlantique