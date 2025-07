Osez devenir pro-actif et pro-active grâce à la PNEI Dahouët Pléneuf-Val-André

Osez devenir pro-actif et pro-active grâce à la PNEI

Dahouët 10 Rue du Port Morvan Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-23 15:00:00

fin : 2025-08-23 17:00:00

2025-08-23

Qu’est-ce que la PNEI ?

La PNEI est une approche scientifique qui explore les interactions complexes entre le psychisme, le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Elle offre une compréhension holistique de notre santé et propose des moyens innovants pour améliorer notre bien-être.

L’idée de cette conférence est d’améliorer la gestion de votre santé physique et mentale et de vous apprendre des techniques pour réduire le stress et renforcer votre résilience face aux défis quotidiens. .

Dahouët 10 Rue du Port Morvan Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 61 97 19

